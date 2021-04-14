Люка Пуй прокомментировал свою первую победу над соперником из топ-100 с 2019 года

Французский теннисист Люка Пуй прокомментировал свою первую победу над соперником из топ-100 с 2019 года. Француз обыграл аргентинца Гидо Пелью в матче первого круга турнира в Монте-Карло со счётом 6:3, 6:4. 27-летний теннисист пропустил полтора года из-за травмы правого локтя, потребовавшей хирургического вмешательства.

«Это отличная победа для меня, для моего душевного состояния, для моей игры и для моей уверенности.

Через некоторое время после лечения правого локтя у меня появились сомнения, что я когда-нибудь смогу снова нормально играть. Конечно, доктор был уверен. Для них это была всего лишь небольшая операция. Но операция на локте для теннисиста — это всегда немного сложно. Всё это заняло много времени.

Конечно, я смотрю на вещи иначе. Этот длительный период отдыха позволил мне подумать о том, чем я занимался все эти годы, что хотел сделать. После моего поражения в Марбелье я мог бы быть внизу рейтинга… Это было ещё одно поражение после очень напряжённого матча. Я мог бы впасть в уныние, но оставался очень позитивным. Мы оставались позитивными в команде и продолжали работать. Мы прибыли сюда в хорошем настроении.

С моим локтем всё в порядке. У меня нет боли. Я не боюсь. В течение более чем года я не мог играть на 100 процентов. Это самое трудное, что мне сейчас предстоит сделать. Я должен найти ритм, все движения, чтобы быть в состоянии играть на своём лучшем уровне. Это требует времени, много тренировок.

Я очень скучал по теннису. Счастлив, что турнир продолжается, и я могу просыпаться каждое утро, чтобы делать то, что мне нравится, и то, ради чего я так усердно работал.

Я просто хочу выигрывать матч за матчем, пытаюсь реализовать то, над чем работал во время тренировки, и укрепить свою уверенность. Такая победа помогает. Теперь я должен сделать то же самое завтра и продолжать идти по сетке», — приводит слова француза ATP Tour.

Следующую встречу Пуй проведёт против Алексея Попырина (Австралия).

Люка Пуй проиграл в первом матче в ATP-туре за полтора года