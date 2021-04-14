Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монте-Карло. Во встрече второго круга он обыграл представителя Италии Сальваторе Карузо.

Для уверенной победы россиянину потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Рублёв совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Карузо совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянин поспорит с победителем встречи между американцем Томми Полом и представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет 2 460 585 евро.