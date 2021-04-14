Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монте-Карло. Во встрече второго круга он обыграл представителя Италии Сальваторе Карузо.
Для уверенной победы россиянину потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Рублёв совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Карузо совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал соревнований россиянин поспорит с победителем встречи между американцем Томми Полом и представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет 2 460 585 евро.
Монте-Карло. 2-й круг
14 апреля 2021, среда. 12:10 МСК
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
89
Сальваторе Карузо
С. Карузо
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