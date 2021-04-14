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Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монте-Карло. Во встрече второго круга он обыграл представителя Италии Сальваторе Карузо.

Для уверенной победы россиянину потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Рублёв совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Карузо совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянин поспорит с победителем встречи между американцем Томми Полом и представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет 2 460 585 евро.

Монте-Карло. 2-й круг
14 апреля 2021, среда. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Сальваторе Карузо
89
Италия
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