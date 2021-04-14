Познер: на «Ролан Гаррос» нет фаворита среди молодых. Все могут обыграть друг друга

Журналист Владимир Познер поделился своим прогнозом относительно победителя «Ролан Гаррос».

«За «Ролан Гаррос» я буду следить, но посетить, к сожалению, не смогу. Считаю, что фавориты — большая тройка. Скорее всего, фаворит — Надаль, он 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос» — это невероятно. Не знаю, выиграет ли он в 14-й. В свою очередь, Джокович тоже очень силён. Пока считаю фаворитами их. Но хотелось бы, чтобы прорвался кто-то из молодых. А там уже нет фаворита, они все на одном уровне: что Медведев, что австриец Тим. Они все могут обыграть друг друга», — передаёт слова Познера корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

«Ролан Гаррос» пройдёт в Париже с 30 мая по 13 июня в связи с переносом начала турнира на неделю.