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Елена Веснина: досрочно завершили сбор в Турции из-за ситуации с ковидом

Елена Веснина: досрочно завершили сбор в Турции из-за ситуации с ковидом
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась мыслями по поводу закрытия границ с Турцией.

«Турцию закрыли для российских туристов. Все срочно вылетают обратно в Москву. И нас это тоже коснулось, наш сбор вынужденно был прекращён, ввиду тяжёлой ситуации с ковидом в стране, билеты поменяли на три дня раньше. Но мы остались ещё в Анталии до пятницы, поскольку я и ещё несколько девочек играют турнир на следующей неделе в Стамбуле. А вот как мы полетим дальше, теперь остаётся загадкой для всех. У кого-то был запланирован отдых в Турции? Какие теперь планы на майские?⁣⁣» — написала теннисистка в своём «инстаграме».

Пост доступен в "инстаграме" Елены Весниной.

Турнир в Стамбуле пройдёт с 19 по 25 апреля.

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