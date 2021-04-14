Новак Джокович победил Янника Синнера во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло. Джокович обыграл представителя Италии Янника Синнера.

Для победы сербу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.



Джокович совершил две двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник совершил 3 двойных ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал соревнований Новак Джокович поспорит с победителем встречи между представителем Великобритании Даниэлем Эвансом и поляком Хубертом Хуркачем.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет 2 460 585 евро. Финал соревнования состоится 18 апреля.

«Жду великой битвы». Синнер — о предстоящем матче с Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло