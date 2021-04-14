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Новак Джокович победил Янника Синнера во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Новак Джокович победил Янника Синнера во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло. Джокович обыграл представителя Италии Янника Синнера.

Для победы сербу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Джокович совершил две двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник совершил 3 двойных ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований Новак Джокович поспорит с победителем встречи между представителем Великобритании Даниэлем Эвансом и поляком Хубертом Хуркачем.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет 2 460 585 евро. Финал соревнования состоится 18 апреля.

Монте-Карло. 2-й круг
14 апреля 2021, среда. 13:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Янник Синнер
22
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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