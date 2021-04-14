Новак Джокович победил Янника Синнера во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло. Джокович обыграл представителя Италии Янника Синнера.
Для победы сербу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Джокович совершил две двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник совершил 3 двойных ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал соревнований Новак Джокович поспорит с победителем встречи между представителем Великобритании Даниэлем Эвансом и поляком Хубертом Хуркачем.
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет 2 460 585 евро. Финал соревнования состоится 18 апреля.
Монте-Карло. 2-й круг
14 апреля 2021, среда. 13:40 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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22
Янник Синнер
Я. Синнер
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