«Обожаю карапузов». Арина Соболенко показала фотографии с маленьким ребёнком

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, вернувшаяся после турнира в Майами (США) домой, в Минск, опубликовала несколько фотографий с маленьким ребёнком.

«Обожаю карапузов», — подписала снимки спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко

Подписчики так оценили фотографии Арины:

«Своего карапуза не хотите?»

«Прекрасные фотографии».

«Так мило!»

В Майами Соболенко дошла до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила будущей чемпионке соревнований, первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.



В феврале 2021 года Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.