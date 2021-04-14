«Обожаю карапузов». Арина Соболенко показала фотографии с маленьким ребёнком

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, вернувшаяся после турнира в Майами (США) домой, в Минск, опубликовала несколько фотографий с маленьким ребёнком.
«Обожаю карапузов», — подписала снимки спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко
Подписчики так оценили фотографии Арины:
«Своего карапуза не хотите?»
«Прекрасные фотографии».
«Так мило!»
В Майами Соболенко дошла до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила будущей чемпионке соревнований, первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.
В феврале 2021 года Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.
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