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Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где встретится с Димитровым

Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где встретится с Димитровым
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Во втором раунде соревнований Надаль уверенно обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса. Счёт матча — 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. Надаль 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Дельбонис, занимающий 87-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 5 взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого пройдёт 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.

Монте-Карло. 2-й круг
14 апреля 2021, среда. 15:40 МСК
Федерико Дельбонис
87
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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