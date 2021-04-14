Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где встретится с Димитровым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Во втором раунде соревнований Надаль уверенно обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса. Счёт матча — 6:1, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. Надаль 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Дельбонис, занимающий 87-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 5 взять подачу соперника.



За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с болгарским теннисистом Григором Димитровым.



Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого пройдёт 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.