Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где встретится с Димитровым
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Во втором раунде соревнований Надаль уверенно обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса. Счёт матча — 6:1, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. Надаль 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Дельбонис, занимающий 87-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 5 взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого пройдёт 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.
Монте-Карло. 2-й круг
14 апреля 2021, среда. 15:40 МСК
87
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
3
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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