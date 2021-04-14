Хачанов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, уступив Карреньо-Бусте

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго раунда соревнований Карен со счётом 2:6, 3:6 уступил представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте.



Продолжительность встречи составила 1 час и 14 минут. Хачанов 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. Пабло, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, подал 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 9 взять подачу соперника.

За выход в 1/4 финала соревнований Карреньо-Буста поспорит с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.