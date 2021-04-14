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Хачанов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, уступив Карреньо-Бусте

Хачанов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, уступив Карреньо-Бусте
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго раунда соревнований Карен со счётом 2:6, 3:6 уступил представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте.

Продолжительность встречи составила 1 час и 14 минут. Хачанов 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. Пабло, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, подал 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 9 взять подачу соперника.

За выход в 1/4 финала соревнований Карреньо-Буста поспорит с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.

Карацев – в топ-10, а Рублёв – 3-я ракетка мира. Таким мог быть рейтинг без «заморозки»!
Да и Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Разбираемся, что не так с нынешней системой подсчёта ATP.
Монте-Карло. 2-й круг
14 апреля 2021, среда. 16:30 МСК
Карен Хачанов
23
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Пабло Карреньо-Буста
12
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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