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Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, в двух сетах одолев Сонего

Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, в двух сетах одолев Сонего
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), со счётом 6:3, 6:3 победив итальянского теннисиста Лоренцо Сонего во втором раунде соревнований.

Продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут. Зверев 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. Сонего, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, не подал ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 9 взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира Зверев поспорит с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном, который оказался сильнее итальянца Марко Чеккинато во втором круге соревнований.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.

Монте-Карло. 2-й круг
14 апреля 2021, среда. 17:15 МСК
Лоренцо Сонего
28
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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