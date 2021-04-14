Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, в двух сетах одолев Сонего

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), со счётом 6:3, 6:3 победив итальянского теннисиста Лоренцо Сонего во втором раунде соревнований.



Продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут. Зверев 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. Сонего, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, не подал ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 9 взять подачу соперника.



За выход в четвертьфинал турнира Зверев поспорит с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном, который оказался сильнее итальянца Марко Чеккинато во втором круге соревнований.



Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.