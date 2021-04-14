Стали известны место и дата проведения Кубка Кремля-2021

Организаторы теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» пришли к соглашению о проведении соревнований в 2021 году во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.
«Точно пройдёт во Дворце художественной гимнастики, мы договорились обо всём. Стартует 17 октября и пройдёт в две недели — мужской и женский турниры один за другим», — приводит слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева ТАСС.
Начиная с 1990 года турнир традиционно проходил на кортах спортивного комплекса «Олимпийский», который в 2019 году закрылся на реконструкцию. Кубок Кремля–2019 прошёл в «Крылатском». В 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
Действующими победителями Кубка Кремля являются россиянин Андрей Рублёв и теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич.
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