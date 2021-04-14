Синнер — о поражении в матче с Джоковичем на турнире в Монте-Карло: нужно всё делать лучше

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Со счётом 4:6, 2:6 он уступил сербу Новаку Джоковичу.



«Я увидел, что в движении он обороняется лучше, чем я. Этому я должен ещё только учиться. Надо также лучше подавать. Всё делать нужно ещё лучше. Я думаю, что самое главное для меня — научиться понимать игровые ситуации в каждом матче: когда не следует слишком рьяно атаковать или когда нельзя играть слишком медленно.

Я всегда должен стремиться улучшать свою игру, ну, а после сегодняшнего матча следует извлечь уроки. Вообще есть только один способ стать лучше — у меня хорошая команда. В моём окружении собрались правильные люди, которые знают, что мне следует делать. Надеюсь, я ещё раз сыграю против Новака», — приводит слова Синнера ATP.

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