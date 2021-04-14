Виктория Азаренко пропустит турнир в Штутгарте из-за вакцинации от коронавируса

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пропустит турнир в Штутгарте (Германия), который состоится на следующей неделе. Об этом она сообщила на своей официальной странице в «Твиттере».



«К сожалению, не смогу выступить в Штутгарте, так как в это время буду получать первую дозу вакцины (от коронавируса). Надеюсь, что смогу принять участие в турнире в следующем году», – написала белоруска.



Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдет в Штутгарте с 19 по 25 апреля. Среди участниц турнира – первая ракетка мира Эшли Барти, Симона Халеп, Элина Свитолина, Арина Сабаленко, Белинда Бенчич. Призовой фонд соревнований — $565 530. Действующей победительницей является чешка Петра Квитова. В 2020 году турнир не проводился.

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