Фоньини: Надаль уничтожает вас мысленно и физически

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о Рафаэле Надале и игре с ним. Фоньини 17 раз играл против Надаля и смог одержать четыре победы. На прошедшем Australian Open Надаль обыграл Фоньини в матче 1/8 финала.



«Рафа — это Рафа, и он мог бы целый день объяснять, что это значит. За свою карьеру я играл с лучшими в истории. Когда я выходил во вторую неделю турниров «Большого шлема», я уже был счастлив, потому что играл с Надалем, Джоковичем или Федерером, иногда с Марреем или Дель Потро. Тем, кто придет после меня, повезёт, потому что через два, три или четыре года им не придётся соревноваться с ними.



Я думаю, что побеждал Рафу, потому что у меня есть игра, которая ему немного неудобна. Особенно когда я здоров, у меня бывают удары, которые не дают ему времени. Мысленно и физически он уничтожает вас, и чтобы победить его, вам нужен идеальный день.



Он играет главную роль, потому что миллион раз выигрывал в Париже. Я играл там с ним однажды и проиграл в трёх тяжёлых сетах. Надеюсь, я снова смогу сыграть против Надаля на «Ролан Гаррос», потому что я всегда хочу играть с лучшими при лучших для них сценариях. Это будет означать, что у меня хороший период», — приводит слова Фоньини Marca.