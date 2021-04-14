Фоньини: Надаль уничтожает вас мысленно и физически

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о Рафаэле Надале и игре с ним. Фоньини 17 раз играл против Надаля и смог одержать четыре победы. На прошедшем Australian Open Надаль обыграл Фоньини в матче 1/8 финала.
«Рафа — это Рафа, и он мог бы целый день объяснять, что это значит. За свою карьеру я играл с лучшими в истории. Когда я выходил во вторую неделю турниров «Большого шлема», я уже был счастлив, потому что играл с Надалем, Джоковичем или Федерером, иногда с Марреем или Дель Потро. Тем, кто придет после меня, повезёт, потому что через два, три или четыре года им не придётся соревноваться с ними.
Я думаю, что побеждал Рафу, потому что у меня есть игра, которая ему немного неудобна. Особенно когда я здоров, у меня бывают удары, которые не дают ему времени. Мысленно и физически он уничтожает вас, и чтобы победить его, вам нужен идеальный день.
Он играет главную роль, потому что миллион раз выигрывал в Париже. Я играл там с ним однажды и проиграл в трёх тяжёлых сетах. Надеюсь, я снова смогу сыграть против Надаля на «Ролан Гаррос», потому что я всегда хочу играть с лучшими при лучших для них сценариях. Это будет означать, что у меня хороший период», — приводит слова Фоньини Marca.
- 14 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:13
-
22:16
-
21:50
-
20:35
-
20:05
-
19:27
-
19:00
-
18:52
-
17:51
-
17:22
-
17:14
-
16:45
-
15:33
-
14:57
-
14:34
-
13:35
-
12:28
-
11:19
-
10:38
-
10:08
-
09:02
-
00:27
- 13 апреля 2021
-
23:44
-
23:44
-
22:46
-
22:17
-
21:59
-
18:50
-
18:29
-
18:18
-
17:38
-
17:02
-
16:22