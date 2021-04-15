Надаль: вакцина — единственное, что позволит пережить пандемию
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о вакцинации от коронавируса.
«Вакцина — единственное, что позволит пережить пандемию. Мы должны это принять. Я знаю, что у некоторых людей наблюдаются побочные эффекты, но последствия коронавируса ещё хуже. Я сам планирую сделать прививку», — приводит слова Надаля журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».
Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».
Напомним, в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Рафаэль сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Ранее Надаль поделился ожиданиями от этого матча.
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Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча с Димитровым на турнире в Монте-Карло
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