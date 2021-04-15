Новак Джокович украсил свои кроссовки новой деталью

На кроссовках сербского теннисиста Новака Джоковича была замечена новая деталь. Ей оказалось число 311.

Эти цифры появились на кроссовках теннисиста не просто так. Они означают 311 недель пребывания Джоковича на вершине рейтинга ATP. В марте Новак побил рекорд представителя Швейцарии Роджера Федерера, который был на первом месте мирового рейтинга в течение 310 недель.

В столице Сербии Белграде было организовано несколько специальных мероприятий в знак признания успеха серба.

Сейчас Джокович готовится к матчу третьего круга турнира в Монте-Карло. Его соперником станет представитель Великобритании Даниэль Эванс. Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет 2 460 585 евро. Финал состоится 18 апреля.