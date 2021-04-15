Стали известны результаты жеребьёвки матча Украина — Япония на Кубке Билли Джин Кинг

Стали известны результаты жеребьёвки матча плей-офф Украина — Япония на Кубке Билли Джин Кинг.
Соревнование проходит в Черноморске (Украина). Завтра там стартует матчевая встреча в рамках женского командного турнира.
16 апреля пройдут два одиночных матча. Элина Свитолина сыграет с Тихиро Мурамацу, а Марта Костюк встретится с Юки Найто.
На следующий день, 17 апреля, состоятся два одиночных матча, а также парная встреча. Соперницей Элины Свитолиной станет Юки Найто. Марта Костюк сыграет против Тихиро Мурамацу. Надежда Киченок и Людмила Киченок встретятся с Сихо Акитой и Химари Сато.
Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года назывался Кубок Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.
В мужском турнире аналогичное соревнование носит название Кубка Дэвиса.
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