Стали известны результаты жеребьёвки матча Украина — Япония на Кубке Билли Джин Кинг

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Стали известны результаты жеребьёвки матча плей-офф Украина — Япония на Кубке Билли Джин Кинг.

Соревнование проходит в Черноморске (Украина). Завтра там стартует матчевая встреча в рамках женского командного турнира.

16 апреля пройдут два одиночных матча. Элина Свитолина сыграет с Тихиро Мурамацу, а Марта Костюк встретится с Юки Найто.

На следующий день, 17 апреля, состоятся два одиночных матча, а также парная встреча. Соперницей Элины Свитолиной станет Юки Найто. Марта Костюк сыграет против Тихиро Мурамацу. Надежда Киченок и Людмила Киченок встретятся с Сихо Акитой и Химари Сато.

Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года назывался Кубок Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.



В мужском турнире аналогичное соревнование носит название Кубка Дэвиса.