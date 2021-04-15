Люка Пуй — о турнире в Монте-Карло: такое чувство, что мы играем «Фьючерс»

Французский теннисист Люка Пуй рассказал об условиях на турнире в Монте-Карло.
«Не в чем винить кого-либо, я знаю, что погода была тяжёлой, и им пришлось открывать корты. Но когда я вижу матч Хачанова против Карреньо-Бусты, который играется на девятом корте, когда на втором по величине корте идёт парный матч, я не считаю это нормальным.
У многих из нас было такое чувство, что мы играем «Фьючерс». Это немного странно.
Я говорю не за себя. Немного жаль, что такой матч, как Хачанов — Карреньо-Буста, два отличных игрока из числа лучших в мире, играется на корте, как этот. Тренер сидит на скамейке напротив тебя. Выглядит как-то средненько.
Но я не обращаю на это внимания. Я здесь, чтобы играть матчи, будь я на корте 32 или на центральном. Моя цель остаётся той же самой. Попытаться вернуть уверенность, чтобы вернуться к чему-то позитивному. Я не против играть на этом корте. Это было немного особенное чувство, мы немного изолированы. С другой стороны, вид с корта был великолепным», — приводит слова француза L’Équipe.
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