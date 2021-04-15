Бывшая итальянская теннисистка Франческа Скьявоне стала тренером 21-й ракетки мира, хорватки Петры Мартич, сообщает Corriere della Sera. Франческа объявила о завершении карьеры в 2018 году. В 2019 году итальянка работала с бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки.

30-летняя Мартич за карьеру выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Стамбуле в 2019 году.

Скьявоне является победительницей «Ролан Гаррос» 2010 года. В финале она обыграла австралийку Саманту Стосур. Тогда же Скьявоне впервые в своей карьере попала в топ-10 мирового рейтинга. Она установила рекорд для итальянских теннисисток, поднявшись на 6-ю строчку. А в январе 2011 года Скьявоне достигла лучшего результата в своей карьере — 4-го места рейтинга WTA.