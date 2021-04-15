Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Франческа Скьявоне стала тренером 21-й ракетки мира

Франческа Скьявоне стала тренером 21-й ракетки мира
Теннис / WTA 0

Бывшая итальянская теннисистка Франческа Скьявоне стала тренером 21-й ракетки мира, хорватки Петры Мартич, сообщает Corriere della Sera. Франческа объявила о завершении карьеры в 2018 году. В 2019 году итальянка работала с бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки.

30-летняя Мартич за карьеру выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Стамбуле в 2019 году.

Скьявоне является победительницей «Ролан Гаррос» 2010 года. В финале она обыграла австралийку Саманту Стосур. Тогда же Скьявоне впервые в своей карьере попала в топ-10 мирового рейтинга. Она установила рекорд для итальянских теннисисток, поднявшись на 6-ю строчку. А в январе 2011 года Скьявоне достигла лучшего результата в своей карьере — 4-го места рейтинга WTA.

Самсонова проиграла Мартич в первом круге турнира в Аделаиде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021