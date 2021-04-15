Новак Джокович сенсационно проиграл в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не сумел пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В матче третьего круга он сенсационно проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Джокович трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 33-ю строчку в рейтинге ATP, 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал Эванс поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11), который победил немца Александра Зверева (5) со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло составляет более € 2 млн. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.