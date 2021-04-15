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Новак Джокович сенсационно проиграл в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

Новак Джокович сенсационно проиграл в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не сумел пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В матче третьего круга он сенсационно проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Джокович трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 33-ю строчку в рейтинге ATP, 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал Эванс поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11), который победил немца Александра Зверева (5) со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло составляет более € 2 млн. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.

Монте-Карло. 3-й круг
15 апреля 2021, четверг. 14:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Даниэль Эванс
33
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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