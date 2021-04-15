Даниэль Эванс прокомментировал победу над Новаком Джоковичем

Британский теннисист Даниэль Эванс прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в матче третьего круга турнира в Монте-Карло.

«Я не мог поверить, что последний мяч пролетел над сеткой. Но этого почти не произошло. Несмотря ни на что, я был доволен тем, как играл в матче. Всё было хорошо. Никогда нельзя быть уверенным в себе, выходя на такой большой матч, как матч с Новаком. Это очень большая победа, и я рад, что справился, особенно после перерыва и трудностей в первом сете. Это было действительно приятно, и я в восторге.

Самое главное — нужно верить, что можешь победить. Я могу продолжать говорить это, но нужно действительно поверить в это. Конечно, я сомневался в себе в этом матче. В голове крутились всевозможные мысли. Я просто доволен тем, как всё прошло, и, может быть, через много лет после турнира мне будет приятно рассказывать детям и внукам, что я победил игрока № 1 в мире», — приводит слова Эванса ATP Tour.

Теперь Эванс сыграет в четвертьфинале с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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