Надаль прокомментировал сенсационное поражение Джоковича в матче с Эвансом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о поражении, которое потерпел серб Новак Джокович в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.
«Я не ожидал, что Эванс обыграет Джоковича, но он действительно хотел победить. Я проиграл в Австралии, Роджер проиграл в Дохе. Это теннис.
Вероятно, для Эванса это лучшая победа в карьере. Он молодец. Это всё, что я могу сказать. Я совсем не долго смотрел их матч, потому что готовился к своему поединку. Могу добавить, что Эванса демонстрирует очень даже неплохую игру», — приводит слова Надаля журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».
За выход в полуфинал Эванс поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11), который победил немца Александра Зверева (5) со счётом 6:4, 7:6 (9:7).
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