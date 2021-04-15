Рублёв: матч с Надалем в 1/4 финала? Не очень приятное испытание

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где он сыграет с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.
«Завтрашний матч с Надалем? Не очень приятное испытание. Но я его жду и хочу показать лучшую игру. Сейчас уже не будет такого давления, минимально хороший результат я показал. Надеюсь, что продемонстрирую качественную игру. В любом случае буду биться, а там посмотрим», — сказал Рублёв в эфире канала Eurosport после матча.
Напомним, призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет € 2 082 960.
Ранее с турнира сенсационно вылетел сербский теннисист Новак Джоковоич, уступив представителю Великобритании Даниэлю Эвансу.
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