Доминик Тим снялся с турнира в Белграде из-за непрекращающихся болей в колене

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим не сыграет на турнире в Белграде (Сербия) из-за проблем с коленом.



«2021 год просто не хочет налаживаться. К сожалению, мне придётся отменить свой старт на турнире в Белграде, родном городе Новака Джоковича. У меня до сих пор болит колено, и я посещал врача. Это не такая серьёзная проблема, но не стоит её сбрасывать со счетов. Я определённо не в форме, чтобы играть на следующей неделе. Мне очень жаль, потому что я так ждал начала этих соревнований. Надеюсь, что в 2022 году смогу сыграть в Белграде.



Теперь моё возвращение в тур откладывается до Мадрида. Не позже начала мая я хочу быть полностью в форме и начать наконец играть. Но есть и кое-что положительное: вчера в Австрию прибыл мой тренер Николас Массу. Мы продолжим нашу программу, соблюдая при этом все предосторожности. Я также работал над физической подготовкой с большим спортивным специалистом Майком Райнпрехтом. Несомненно, до лета моя главная цель — Открытый чемпионат Франции. В Париже я должен быть на высоте», — написал Тим на своём официальном сайте.

Тим: иногда стоит неделю ничего не делать, чтобы снова «проголодаться» по теннису