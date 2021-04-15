Доминик Тим снялся с турнира в Белграде из-за непрекращающихся болей в колене

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим не сыграет на турнире в Белграде (Сербия) из-за проблем с коленом.
«2021 год просто не хочет налаживаться. К сожалению, мне придётся отменить свой старт на турнире в Белграде, родном городе Новака Джоковича. У меня до сих пор болит колено, и я посещал врача. Это не такая серьёзная проблема, но не стоит её сбрасывать со счетов. Я определённо не в форме, чтобы играть на следующей неделе. Мне очень жаль, потому что я так ждал начала этих соревнований. Надеюсь, что в 2022 году смогу сыграть в Белграде.
Теперь моё возвращение в тур откладывается до Мадрида. Не позже начала мая я хочу быть полностью в форме и начать наконец играть. Но есть и кое-что положительное: вчера в Австрию прибыл мой тренер Николас Массу. Мы продолжим нашу программу, соблюдая при этом все предосторожности. Я также работал над физической подготовкой с большим спортивным специалистом Майком Райнпрехтом. Несомненно, до лета моя главная цель — Открытый чемпионат Франции. В Париже я должен быть на высоте», — написал Тим на своём официальном сайте.
- 15 апреля 2021
-
22:29
-
22:06
-
21:17
-
21:06
-
20:47
-
19:53
-
19:24
-
19:04
-
17:47
-
16:51
-
16:23
-
15:52
-
13:47
-
12:51
-
12:41
-
11:54
-
10:13
-
09:28
-
00:59
-
00:44
- 14 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:13
-
22:16
-
21:50
-
20:35
-
20:05
-
19:27
-
19:00
-
18:52
-
17:51
-
17:22
-
17:14
-
16:45
-
15:33