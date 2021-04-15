На Уимблдоне построят новую арену на 8 тысяч мест и множество дополнительных кортов

Всеанглийский теннисный клуб, занимающийся в том числе проведением Уимблдона, планирует в течение десяти лет построить новый большой стадион и ещё множество кортов.



Как стало известно, ещё в 2018 году им за 65 миллионов фунтов стерлингов был приобретён гольф-клуб «Уимблдон Парк». Таким образом, площадь земли, доступная клубу, увеличилась почти втрое. На месте полей для гольфа будет построен стадион «Паркленд» на 8000 зрительских мест, что сделает его третьим по величине кортом на Уимблдоне после Центрального корта и корта №1.



Рядом с этой ареной будет построено ещё 39 новых кортов с травяным покрытием. Сейчас Уимблдон имеет 18 травяных кортов для турниров и 22 тренировочных корта. Таким образом, общее количество кортов клуба увеличится почти вдвое — с 40 до 79. На новых кортах планируется, в том числе, проводить квалификацию Уимблдона – сейчас эти матчи проводятся на кортах Bank of England в Рохэмптоне.



Строительство стадиона «Паркленд» и соседних кортов планируется начать в январе следующего года. Небольшие корты будут готовы к 2028 году, большой стадион — к 2030 году.