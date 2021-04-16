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Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Надаль в 1/4 финала турнира в Монте-Карло

Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Надаль в 1/4 финала турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Сегодня, 16 апреля, состоится четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв, посеянный под шестым номером, и испанец Рафаэль Надаль (3). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III (тринадцатого князя Монако), и начнётся не ранее 16:30 мск.

По личным встречам впереди Надаль — 2-0. В рейтинге ATP Рублёв занимает восьмую строчку, Надаль — третью.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Надаль в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Победитель этого поединка в полуфинале сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с итальянцем Фабио Фоньини (15).

Рублёв добрался до Надаля! Россиянин – в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
В борьбе за путёвку в 1/2 финала наш теннисист сразится с Королём грунта.
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