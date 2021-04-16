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15-летняя Линда Фрухвиртова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

15-летняя Линда Фрухвиртова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA
Теннис / WTA 0

15-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Чарльстоне, вышла в четвертьфинал, обыграв американку Эмму Наварро (WC) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Линда ни разу не подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

Фрухвиртова, занимающая 499-ю строчку в рейтинге WTA, впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. Её следующей соперницей будет австралийка Астра Шарма.

Под первым номером на этих соревнованиях посеяна представительница Туниса Онс Жабер. Россиянки Наталья Вихлянцева и Людмила Самсонова проиграли в первом круге.

Чарльстон-2. 2-й круг
16 апреля 2021, пятница. 02:55 МСК
Эмма Наварро
404
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Линда Фрухвиртова
499
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
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