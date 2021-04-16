15-летняя Линда Фрухвиртова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA
15-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Чарльстоне, вышла в четвертьфинал, обыграв американку Эмму Наварро (WC) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.
Линда ни разу не подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.
Фрухвиртова, занимающая 499-ю строчку в рейтинге WTA, впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. Её следующей соперницей будет австралийка Астра Шарма.
Под первым номером на этих соревнованиях посеяна представительница Туниса Онс Жабер. Россиянки Наталья Вихлянцева и Людмила Самсонова проиграли в первом круге.
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