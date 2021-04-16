Эванс — о высказывании Музетти: если извинится, я отвечу. Ему стоит поучиться манерам

Британский теннисист Даниэль Эванс отреагировал на высказывание итальянца Лоренцо Музетти, который обвинил его в неуважении.
«Давайте не будем говорить о Музетти на моей пресс-конференции. Он сказал какие-то вещи итальянским журналистам о том, что я проявил неуважение. Если Музетти извинится, я отвечу. Он отличный теннисист, но у него нет манер. На прошлой неделе он сыграл просто прекрасно. Я был недостаточно хорош. Я не реализовал матчболы. Это просто теннис. Ему стоит поучиться манерами», — приводит слова Эванса Eurosport.
На минувшей неделе Музетти одолел Эванса на турнире в Кальяри со счётом 6:1, 1:6, 7:6 (10:8). Вчера, 15 апреля, Даниэль сенсационно обыграл серба Новака Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло со счётом 6:4, 7:5.
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