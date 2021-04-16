Элина Свитолина вывела вперёд сборную Украины в матче с Японией в Кубке Билли Джин Кинг

Пятая ракетка мира Элина Свитолина вывела сборную Украины вперёд в противостоянии с командой Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. В стартовом матче противостояния, которое проходит в Черноморске, Элина обыграла Чихиро Мурамацу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Свитолина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
Во втором матче игрового дня Марта Костюк встретится с Юки Наито.
Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.
- 16 апреля 2021
-
13:20
-
13:01
-
12:30
-
11:01
-
10:15
-
09:05
-
00:03
- 15 апреля 2021
-
23:42
-
22:29
-
22:06
-
21:17
-
21:06
-
20:47
-
19:53
-
19:24
-
19:04
-
17:47
-
16:51
-
16:23
-
15:52
-
13:47
-
12:51
-
12:41
-
11:54
-
10:13
-
09:28
-
00:59
-
00:44
- 14 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:13
-
22:16
-
21:50
-
20:35
-
20:05