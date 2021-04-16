Элина Свитолина вывела вперёд сборную Украины в матче с Японией в Кубке Билли Джин Кинг

Пятая ракетка мира Элина Свитолина вывела сборную Украины вперёд в противостоянии с командой Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. В стартовом матче противостояния, которое проходит в Черноморске, Элина обыграла Чихиро Мурамацу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Свитолина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Во втором матче игрового дня Марта Костюк встретится с Юки Наито.

Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.