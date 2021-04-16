Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на «Мастерсе» в Монте-Карло под четвёртым номером, вышел в полуфинал. Его соперник по четвертьфиналу — представитель Испании Алехандро Давидович Фокина — отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 5:7. Теннисисты провели на корте 57 минут.

За выход в финал Стефанос поспорит либо с британцем Даниэлем Эвансом, либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).

Россиянин Андрей Рублёв (6) в четвертьфинале сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (3). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III (тринадцатого князя Монако), и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом € 2 082 960 завершится 18 апреля.