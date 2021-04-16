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Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на «Мастерсе» в Монте-Карло под четвёртым номером, вышел в полуфинал. Его соперник по четвертьфиналу — представитель Испании Алехандро Давидович Фокина — отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 5:7. Теннисисты провели на корте 57 минут.

За выход в финал Стефанос поспорит либо с британцем Даниэлем Эвансом, либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).

Россиянин Андрей Рублёв (6) в четвертьфинале сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (3). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III (тринадцатого князя Монако), и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом € 2 082 960 завершится 18 апреля.

Монте-Карло. 1/4 финала
16 апреля 2021, пятница. 12:10 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		   
5 		   
         
Алехандро Давидович Фокина
58
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
Рублёв добрался до Надаля! Россиянин – в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
В борьбе за путёвку в 1/2 финала наш теннисист сразится с Королём грунта.
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