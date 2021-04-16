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Марта Костюк принесла Украине второе очко в матче с Японией в Кубке Билли Джин Кинг

Марта Костюк принесла Украине второе очко в матче с Японией в Кубке Билли Джин Кинг
Теннис / Кубок Федерации 0
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Теннисистка Марта Костюк увеличила преимущество сборной Украины в матче с командой Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Она обыграла Юки Наито со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Костюк 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

В первой встрече игрового дня пятая ракетка мира Элина Свитолина победила Чихиро Мурамацу со счётом 6:3, 6:2.

На завтра запланированы две одиночные и одна парная встреча.

Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Элина Свитолина вывела вперёд сборную Украины в матче с Японией в Кубке Билли Джин Кинг
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