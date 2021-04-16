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Стефанос Циципас прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Стефанос Циципас прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. Его соперник по четвертьфиналу — представитель Испании Алехандро Давидович Фокина — отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 5:7

«Я счастлив быть там, где нахожусь сейчас. Я доволен своим сегодняшним выступлением. Думаю, что боролся очень упорно. Даже в трудные моменты я показывал свой лучший теннис. Я видел, что Алехандро получил травму в середине первого сета, и я воспользовался этим.

Конечно, было нелегко, но я сохранял спокойствие и навязывал свою игру в этом матче. Алехандро – отличный теннисист. Он здорово показал себя на этой неделе в Монте-Карло, обыграв хороших соперников», — приводит слова грека официальный сайт тура.

За выход в финал Стефанос поспорит либо с британцем Даниэлем Эвансом, либо с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло
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