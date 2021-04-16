Арина Соболенко опубликовала соблазнительное фото

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, вернувшаяся после турнира в Майами (США) домой, в Минск, опубликовала соблазнительную фотографию.

«День без смеха – это напрасно прожитый день. Мой девиз по жизни! Только так!» — написала Соболенко.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко

Подписчики так оценили фотографии Арины:

«Потрясающе».

«Кто эта голливудская суперзвезда?»

«Красавица».



В Майами Соболенко дошла до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила будущей чемпионке соревнований, первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.



В феврале 2021 года Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.