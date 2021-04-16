Элина Свитолина поделилась эмоциями от победы на старте матча с Японией

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы на старте противостояния с командой Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. В стартовом матче противостояния, которое проходит в Черноморске, она обыграла Чихиро Мурамацу со счётом 6:3, 6:2.

«Это особенное чувство. Надеюсь, впереди ещё много всего. Особенно для команды Украины. Да, это особое чувство для меня», — сказала Свитолина в интервью на корте.

Марта Костюк увеличила преимущество сборной Украины над командой Японии, обыграв Юки Наито со счётом 6:3, 6:3.



Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Элина Свитолина вывела вперёд сборную Украины в матче с Японией в Кубке Билли Джин Кинг