Элина Свитолина поделилась эмоциями от победы на старте матча с Японией

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы на старте противостояния с командой Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. В стартовом матче противостояния, которое проходит в Черноморске, она обыграла Чихиро Мурамацу со счётом 6:3, 6:2.
«Это особенное чувство. Надеюсь, впереди ещё много всего. Особенно для команды Украины. Да, это особое чувство для меня», — сказала Свитолина в интервью на корте.
Марта Костюк увеличила преимущество сборной Украины над командой Японии, обыграв Юки Наито со счётом 6:3, 6:3.
Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.
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