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Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Монако, обыграв действующего чемпиона — Фоньини

Норвежский теннисист Каспер Рууд выбил из борьбы за титул «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) действующего чемпиона — итальянца Фабио Фоньини. В четвертьфинальном матче Рууд обыграл Фоньини со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Рууд дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В полуфинале Рууда ждёт встреча с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Надаль в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

Призовой фонд турнира составил € 2 082 960. Фоньини брал титул в Монте-Карло в 2019 году, в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.