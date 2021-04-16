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Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Монако, обыграв действующего чемпиона — Фоньини

Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Монако, обыграв действующего чемпиона — Фоньини
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Норвежский теннисист Каспер Рууд выбил из борьбы за титул «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) действующего чемпиона — итальянца Фабио Фоньини. В четвертьфинальном матче Рууд обыграл Фоньини со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Рууд дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В полуфинале Рууда ждёт встреча с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Надаль в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

Призовой фонд турнира составил € 2 082 960. Фоньини брал титул в Монте-Карло в 2019 году, в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Монте-Карло. 1/4 финала
16 апреля 2021, пятница. 16:45 МСК
Каспер Рууд
27
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Фабио Фоньини
18
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
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