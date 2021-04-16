Бельгийка Янина Викмайер впервые стала мамой

31-летняя бельгийская теннисистка Янина Викмайер впервые стала мамой. Радостной новостью бельгийка поделилась в своём «инстаграме». Она опубликовала снимок с новорождённой дочерью и мужем, футболистом Жеромом ван дер Зейлом.

Публикация доступна в «инстаграме» Янины Викмайер.

«Луана Даниэлла ван дер Зейло. С момента, как мы нашли друг друга десять лет назад, она стала нашей навсегда», — написала Викмайер.

Новоиспечённую маму уже поздравили коллеги: россиянки Анастасия Павлюченкова и Мария Кириленко, француженки Ализе Корне и Кристина Младенович, бельгийка Элисе Мертенс и нидерландка Кики Бертенс.

Наивысшее достижение спортсменки в турнирах Большого шлема — полуфинал Открытого чемпионата США 2009 года. Также она дважды выходила в четвёртый раунд Australian Open и один раз — в четвёртый раунд Уимблдонского турнира. Карьеру Викмайер начала в 2004 году, всего на её счету пять побед в турнирах WTA.