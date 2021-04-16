Травяные турниры в Хертогенбосхе официально отменены

Стало известно, что мужской турнир категории ATP-250 и женский категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) в 2021 году официально не состоятся. Соревнования были запланированы на период с 7-го по 13-е июня, однако из-за переноса «Ролан Гаррос» на неделю даты двух турниров совпали.

«Меры по борьбе с коронавирусом, действующие в Нидерландах, не позволят нам гостеприимно встретить гостей, что является важной составляющей успешности турнира. Без энтузиазма болельщиков не будет особой атмосферы, присущей нашему турниру.

Новость о переносе «Ролан Гаррос» также сильно повлияла на наше решение. Сейчас все наши силы будут направлены на подготовку к большому возвращению в 2022 году», — приводит слова турнирного директора Марселя Хунце AD.

Напомним, в 2020 году турниры в Хертогенбосхе также были отменены, причиной стала пандемия коронавируса.

«Ролан Гаррос» перенесли на неделю