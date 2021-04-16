Рублёв сенсационно обыграл Надаля на грунте и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист Андрей Рублёв (6) сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля (3) в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Счёт поединка — 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа Рублёва в матче с Надалем на грунте.
Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Рублёв дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — 1 эйс, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В полуфинале «Мастерса» Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини (15).
Призовой фонд турнира составил более € 2 млн. За выход в полуфинал Рублёв получит € 85 тыс. призовых.
Монте-Карло. 1/4 финала
16 апреля 2021, пятница. 18:45 МСК
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|4
|6
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|6
|2
3
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло
Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».
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