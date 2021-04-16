Рублёв сенсационно обыграл Надаля на грунте и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв (6) сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля (3) в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Счёт поединка — 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа Рублёва в матче с Надалем на грунте.

Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Рублёв дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — 1 эйс, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале «Мастерса» Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини (15).

Призовой фонд турнира составил более € 2 млн. За выход в полуфинал Рублёв получит € 85 тыс. призовых.