Рублёв — после победы над Надалем: легко играть, когда тебе нечего терять

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы на грунте в четвертьфинальном матче с испанцем Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Рублёв впервые в карьере обыграл Надаля, а также пробился в полуфинал грунтового «Мастерса». В нём он сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который ранее обыграл действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини.

«Я даже не знаю, что сказать. Не могу представить, каково Рафе — знать, что ты лучший на грунте, постоянно играть с давлением. Я поражён, как он играет под таким давлением — поэтому он и легенда. Легко играть, когда тебе нечего терять, но в его положении, когда ты постоянно обязан побеждать, — это поразительно», — сказал Рублёв в эфире Tennis TV.