Рублёв обойдёт Медведева в чемпионской гонке ATP благодаря победе в матче с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублёв обойдёт соотечественника Даниила Медведева в чемпионской гонке ATP 2021 благодаря победе в четвертьфинальном матче с испанцем Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Это произойдёт в ближайший понедельник, 19 апреля.
При этом триумф Рублёва поможет Медведеву остаться выше Надаля в обновлённом рейтинге ATP. Напомним, за несколько дней до старта «Мастерса» Медведев сдал положительный тест на коронавирус.
Выход Рублёва в финал «Мастерса» также позволит ему оставить позади себя в рейтинге и лидера сезона — первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Однако возглавить гонку при этом Андрею в любом случае не удастся — ему помешает грек Стефанос Циципас, который также вышел в полуфинал соревнований в Монако.
- 16 апреля 2021
-
23:02
-
22:48
-
22:35
-
22:30
-
22:23
-
22:08
-
22:04
-
21:53
-
21:20
-
20:37
-
19:26
-
18:39
-
16:45
-
16:11
-
15:27
-
15:18
-
14:50
-
14:40
-
13:20
-
13:01
-
12:30
-
11:01
-
10:15
-
09:05
-
00:03
- 15 апреля 2021
-
23:42
-
22:29
-
22:06
-
21:17
-
21:06
-
20:47
-
19:53
-
19:24
-
19:04
-
17:47