Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв обойдёт Медведева в чемпионской гонке ATP благодаря победе в матче с Надалем

Рублёв обойдёт Медведева в чемпионской гонке ATP благодаря победе в матче с Надалем
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв обойдёт соотечественника Даниила Медведева в чемпионской гонке ATP 2021 благодаря победе в четвертьфинальном матче с испанцем Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Это произойдёт в ближайший понедельник, 19 апреля.

При этом триумф Рублёва поможет Медведеву остаться выше Надаля в обновлённом рейтинге ATP. Напомним, за несколько дней до старта «Мастерса» Медведев сдал положительный тест на коронавирус.

Выход Рублёва в финал «Мастерса» также позволит ему оставить позади себя в рейтинге и лидера сезона — первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Однако возглавить гонку при этом Андрею в любом случае не удастся — ему помешает грек Стефанос Циципас, который также вышел в полуфинал соревнований в Монако.

Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло
Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021