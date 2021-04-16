Рублёв обойдёт Медведева в чемпионской гонке ATP благодаря победе в матче с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублёв обойдёт соотечественника Даниила Медведева в чемпионской гонке ATP 2021 благодаря победе в четвертьфинальном матче с испанцем Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Это произойдёт в ближайший понедельник, 19 апреля.

При этом триумф Рублёва поможет Медведеву остаться выше Надаля в обновлённом рейтинге ATP. Напомним, за несколько дней до старта «Мастерса» Медведев сдал положительный тест на коронавирус.

Выход Рублёва в финал «Мастерса» также позволит ему оставить позади себя в рейтинге и лидера сезона — первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Однако возглавить гонку при этом Андрею в любом случае не удастся — ему помешает грек Стефанос Циципас, который также вышел в полуфинал соревнований в Монако.