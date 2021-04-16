Эмоции Рублёва после сенсационной победы над Надалем на «Мастерсе» в Монте-Карло. Видео

Российский теннисист Андрей Рублёв был сдержан в эмоциях после сенсационной победы над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло — 6:2, 4:6, 6:2. Для Рублёва это первая победа в матче с Надалем на грунте. Испанец ранее 11 раз выигрывал этот турнир.

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Ранее Рублёв и Надаль встречались дважды — в четвертьфинале US Open — 2017 и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP — 2020. В обоих случаях победу одержал Рафаэль, не отдав россиянину ни сета.



В полуфинале «Мастерса» Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона «Мастерса» в Монако итальянца Фабио Фоньини.