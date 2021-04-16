Рублёв рассказал, в каких условиях ему пришлось бороться с Надалем в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какими были условия в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Россиянин в трёх сетах обыграл 11-кратного обладателя титула в Монте-Карло испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:2, 4:6, 6:2. В полуфинале «Мастерса» Андрей сразится с норвежцем Каспером Руудом.

«Условия очень непростые. Довольно холодно. И, если честно, корт находится немного под углом.

Поэтому тяжело всё время подавать сильно, процент попадания первым мячом не очень высокий, иногда приходится снижать скорость, чтобы попадать. Поэтому в таких условиях и с таким углом на приёме можно создавать возможности. Наверное, это нормально», — приводит слова Рублёва сайт ATP.