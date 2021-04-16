Рублёв сенсационно обыграл Надаля на грунте в Монте-Карло. Видеообзор

Российский теннисист Андрей Рублёв (6) сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля (3) в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Счёт поединка — 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа Рублёва в матче с Надалем.
Надаль — 11-кратный обладатель титула в Монте-Карло. До Рублёва на кортах в Монако испанца обыгрывали лишь четверо теннисистов.
Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Рублёв дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — 1 эйс, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В полуфинале «Мастерса» Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини (15).
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