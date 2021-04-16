«Будет суперсложно». Рублёв — о полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло с Руудом

Российский теннисист Андрей Рублёв после сенсационной победы над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло — 6:2, 4:6, 6:2 — высказал мнение о своём следующем сопернике.

В полуфинале «Мастерса» Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини. По личным встречам в официальных матчах Рублёв ведёт — 3-0.

«Он очень хорошо играет. Мы с ним давно знакомы, потрясающий игрок. У нас все матчи драматичные — отличные розыгрыши, отличный уровень тенниса. С ним будет суперсложно, так как он в прекрасной форме.

Сегодня он закончил намного раньше меня, так что постараюсь как можно лучше восстановиться, чтобы завтра показать максимум», — сказал Рублёв в эфире Tennis TV.