Андрей Рублёв назвал фактор, который помог ему обыграть Рафаэля Надаля в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие мысли посещали его во время матча с испанцем Рафаэлем Надалем и какой фактор позволил ему одержать сенсационную победу над испанцем.

«Вся ситуация для меня выглядела странно. Я имею в виду, это было просто нереально, я вёл в матче с Надалем 6:2, 3:1, при этом имея брейк-пойнты перед перерывом. Я считал это неправдой.

Наверное, внутри я чувствовал, что что-то должно измениться. Так не могло продолжаться весь матч. Если бы это случилось, думаю, такой матч стал бы для Рафы худшим днём в его жизни.

Я бы сказал, что на этой неделе очень хорошо контролирую свои эмоции. Считаю, это и есть ключ к успеху. Если бы после второго сета я бы что-то сказал или показал свои эмоции, думаю, третий сет наверняка закончился бы со счётом 6:2 в пользу Надаля. Поэтому я очень счастлив, что смог справиться с эмоциями», — приводит слова Рублёва сайт ATP.

Рублёв стал пятым игроком в истории, кому удалось обыграть Надаля в Монте-Карло