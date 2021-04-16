Надаль — после поражения от Рублёва: сегодня я уступил великому игроку

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в «Инстаграме» пост после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) от россиянина Андрея Рублёва.
Публикация доступна в «инстаграме» испанского теннисиста.
«Монте-Карло, спасибо тебе за всё! Сегодня я уступил великому игроку. Нельзя сказать, что я не играл хорошо, просто он был лучше. Нет никаких оправданий. Возвращаемся к работе», — написал Надаль.
Ранее Рафаэль Надаль побеждал в Монако 11 раз — это абсолютный рекорд турнира. Рублёв и Надаль до четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако)-2021 встречались лишь дважды — в четвертьфинале US Open 2017 и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP 2020. В обоих случаях победу одерживал испанец, не отдав при этом россиянину ни сета.
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