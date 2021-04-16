Кафельников — о победе Рублёва над Надалем: он показал теннис уровня первой ракетки мира

Вице-президент Федерации тенниса России, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал сенсационную победу Андрея Рублёва над испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло со счётом 6:2, 4:6, 6:2.

«Если Рублёв будет продолжать играть так же, то с вероятностью 99,99 процента выиграет турнир. То, что он показал против величайшего теннисиста грунтовых кортов всех времён, — это что-то для меня означает. Андрей играл в такой теннис, который позволит выиграть не один турнир «Большого шлема» в дальнейшем. Он показал теннис уровня первой ракетки мира — это точно. И хочется увидеть такое же через полтора месяца в Париже», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

В Париже с 30 мая по 13 июня пройдёт турнир «Большого шлема» на грунте — «Ролан Гаррос».

В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале встретятся британец Даниэль Эванс и грек Стефанос Циципас.