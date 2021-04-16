Надаль: в поединке с Рублёвым нет никаких шансов, если много проигрываешь на подаче

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проанализировал матч на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) с россиянином Андреем Рублёвым. Счёт поединка — 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Рублёва.

«Что ж, итог матча легко объяснить, не так ли? Когда ты сталкиваешься с таким великим игроком, как он, и не играешь хорошо, ты должен проиграть, не так ли? Это легко анализируется.

По какой-то причине у меня возникли проблемы с подачей. Я не понимаю, почему — на тренировках всё было замечательно. Но сегодня моя подача была катастрофой. Такая подача всегда влияет на ход всего матча. Когда подаёшь неуверенно, начинаешь концентрироваться на этом и не думаешь о том, как играть дальше. Просто думаешь, что нужно сделать на подаче, чтобы попасть, и поэтому дальше возникают проблемы с построением розыгрыша.

Всё просто: он был хорош и заслужил победу больше, чем я. Да, я сражался, — это положительный момент. Но нельзя ожидать, что выиграешь у такого теннисиста, как Андрей, проигрывая свою подачу не знаю сколько раз, слишком много. По такой игре никаких шансов. Сколько раз? Шесть, семь? Это слишком много.

Соперник играл хорошо. Очень здорово, правда. Как я и ожидал, он действовал агрессивно. Он молодец, я очень за него рад. Андрей — отличный парень, желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Надаля Metro.