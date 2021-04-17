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Рублёв стал вторым россиянином, который сумел обыграть Надаля на грунте

Рублёв стал вторым россиянином, который сумел обыграть Надаля на грунте
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал вторым представителем России, обыгравшим испанца Рафаэля Надаля на грунте. Напомним, в четвертьфинальной встрече «Мастерса» в Монте-Карло Рублёв в трёх сетах обыграл Надаля со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа россиянина над Надалем и его первый выход в полуфинал грунтового «Мастерса».

Ранее единственным российским теннисистом, имевшим в своём активе победу над Надалем на грунте, был Игорь Андреев. Это произошло в 2005 году в финале турнира в Валенсии (Испания). Андреев обыграл Надаля со счётом 7:5, 6:2.

В полуфинале Рублёв сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом. В другом полуфинале встретятся британец Даниэль Эванс и грек Стефанос Циципас.

Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло
Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».
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