Рублёв: в детстве я только представлял, как здорово было бы обыграть Надаля

Российский теннисист Андрей Рублёв, победивший в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, что в детстве мог только мечтать обыграть его.
«Конечно, в детстве я только мечтал о теннисе и думал, что обязательно должен стать профессиональным игроком. Тогда я представлял, что, когда мне будет года 22, Рафе будет около 30, и он всё ещё будет выступать, и мы встретимся до его завершения карьеры.
Конечно, я представлял, как здорово было бы его обыграть. Но тогда я был просто ребёнком», — сказал Рублёв в послематчевом интервью, доступном на канале Tennis в «Твиттере».
В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Рублёв встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который обыграл действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини.
- 17 апреля 2021
-
11:14
-
10:13
-
09:29
-
01:56
-
01:04
-
00:53
- 16 апреля 2021
-
23:59
-
23:43
-
23:36
-
23:19
-
23:02
-
22:48
-
22:35
-
22:30
-
22:23
-
22:08
-
22:04
-
21:53
-
21:20
-
20:37
-
19:26
-
18:39
-
16:45
-
16:11
-
15:27
-
15:18
-
14:50
-
14:40
-
13:20
-
13:01
-
12:30
-
11:01
-
10:15
-
09:05
-
00:03