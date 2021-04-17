Рублёв: в детстве я только представлял, как здорово было бы обыграть Надаля

Российский теннисист Андрей Рублёв, победивший в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, что в детстве мог только мечтать обыграть его.



«Конечно, в детстве я только мечтал о теннисе и думал, что обязательно должен стать профессиональным игроком. Тогда я представлял, что, когда мне будет года 22, Рафе будет около 30, и он всё ещё будет выступать, и мы встретимся до его завершения карьеры.

Конечно, я представлял, как здорово было бы его обыграть. Но тогда я был просто ребёнком», — сказал Рублёв в послематчевом интервью, доступном на канале Tennis в «Твиттере».

В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Рублёв встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который обыграл действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини.

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