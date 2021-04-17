Циципас: победа Джоковича на Australian Open была очень неожиданной

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о поражении, которое потерпел серб Новак Джокович в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.



«Победа Джоковича на Открытом чемпионате Австралии в начале этого года была очень неожиданной, учитывая наличие серьезной травмы, о которой он говорил. Казалось, у него всё в порядке. А теперь в Монте-Карло все удивлены его поражением в матче с Эвансом», — приводит слова Циципаса журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».



Напомним, сегодня, 17 апреля, в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Циципас встретится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом. В другом матче 1/2 финала сыграют россиянин Андрей Рублёв и норвежский теннисист Каспер Рууд.

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